Massimiliano Allegri a breve potrebbe tornare ad allenare. In Germania infatti c'è la panchina del Bayern Monaco che scotta con Niko Kovac che rischia incredibilmente di perdere il suo posto. Secondo quanto riporta la BILD infatti Kovac sarà ancora in panchina contro Olympiacos e Borussia Dortmund nelle prossime due gare ma se non dovessero arrivare due vittorie allora rischierebbe di essere esonerato e proprio Allegri in questo momento sembra il favorito per prendere il suo posto.