KPB, Lirola, Nainggolan, Llorente. Rocco Commisso toglie la maschera

Doveva essere la giornata di Romelu Lukaku, di Paulo Dybala e più in generale della Juventus. Ma le dinamiche emerse nelle ultime ore rischiano di far pendere l'ago della bilancia totalmente dalla parte della Fiorentina. La società viola dopo un avvio di mercato incentrato sulle cessioni ha deciso di cambiare marcia per regalare a Vincenzo Montella colpi importanti in ogni reparto.

Ecco Boateng e Lirola - In mattinata sono arrivati a Firenze Kevin Prince Boateng e Pol Lirola dal Sassuolo. Operazioni concluse dopo le visite mediche di routine e primi due squilli nelle cronache di calciomercato targati Pradè e Barone.

Sogno Nainggolan - In città i due giocatori ex Sassuolo sono stati accolti con positività, ma i cuori e gli animi gigliati si sono ulteriormente scaldati col passare delle ore. Ed il nome che più entusiasma è inevitabilmente quello di Radja Nainggolan: dopo le prime indiscrezioni di ieri, oggi sono arrivati nuovi ed importanti passi in avanti nella trattativa fra Fiorentina ed Inter per il Ninja. Da parte del giocatore è già arrivato il via libera alla destinazione, nonostante l'assenza dalle coppe europee. Ma pure fra le società i discorsi sono a buon punto, tanto che mancherebbero solo pochi dettagli da sistemare con la stessa Inter disposta ad agevolare il passaggio del belga in riva all'Arno sulla base del prestito secco (per ragioni di bilancio, considerato il costo altrimenti eccessivo per le casse gigliate). Le prossime ore saranno decisive in tal senso.