Kucka fa, Skriniar disfa. Ma la Slovacchia si qualifica a Euro 2020 ai supplementari

La Slovacchia stacca il biglietto per Euro 2020 vincendo a Belfast una partita che sembrava in pugno e che rischiava di sfuggire di mano. Servono i supplementari per portare alla fase finale del torneo la selezione di Stefan Tarkovic. Italiani protagonisti, nel bene e nel male: apre le marcature Juraj Kucka, che legge benissimo un errato disimpegno all'indietro di un difensore nordirlandese, si invola fino all'area di rigore e con un destro rasoterra supera il portiere. A due minuti dalla fine, però, la doccia fredda con Milan Skriniar che nel tentativo di anticipare l'attaccante avverario su traversone dalla destra deposita la palla alle spalle del suo portiere. A decidere la sfida Michal Duris al 110'. Si tratta della seconda partecipazione consecutiva agli Europei per la Slovacchia, che nell'edizione del 2016 arrivò agli ottavi di finale, venendo poi eliminata dalla Germania.