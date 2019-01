Kucka: "Parma, non vedo l'ora. Juve? In gara secca si può battere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Juraj Kucka, nuovo acquisto del Parma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo rientro in Italia dopo un anno e mezzo al Trabzonspor. "Sono contento di arrivare in gialloblù, ho grandi motivazioni. Non vedo l'ora di tornare in campo e sfidare i vecchi amici di Milan e Genoa. Le responsabilità mi gratificano, non sono un peso, anzi sono orgoglioso di essere un punto di riferimento per i più giovani. La Juventus? È impressionante, superiore a tutti, ma in una partita secca si può battere. Due anni fa, con il Milan, ci sono riuscito".