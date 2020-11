Kulusevski scomparso? Pirlo: "E' giovane, non può giocarle tutte. Qui è diverso che al Parma"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Benevento ha risposto anche ad una domanda su Dejan Kulusevski, partito dalla panchina oggi e autore di una mezzora non di livello: "E' un giocatore giovane, non può giocare tutte le partite. Ha giocato in Nazionale, gioca nella Juventus. Ricordiamoci che viene dal Parma e non tutte le partite sono uguali. Il peso della palla è diverso che giocare alla Juventus e al Parma. Va gestito e le responsabilità sono diverse. E' un giocatore importante e sappiamo quello che ci può dare. Nelle ultime partite è stato meno lucido ma puntiamo forte su questo giocatore".

