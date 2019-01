© foto di Insidefoto/Image Sport

La SPAL pareggia e questa volta il VAR non interviene. È Jasmin Kurtic l'uomo dell'1-1 contro il Bologna: bel cross di Lazzari, fin qui spento, dalla destra, terzo tempo perfetto per il centrocampista sloveno che salta più in alto di tutti e batte Skorupski. Sesto assist in stagione per Lazzari, quarto gol per Kurtic, il Bologna paga un atteggiamento più difensivo e la SPAL trova la via del pari. 1-1 al Mazza.