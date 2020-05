Kurzawa occasione a zero: sul francese ci sono Inter, Milan e Arsenal

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Equipe, potrebbe sempre essere in Italia il futuro di Layvin Kurzawa. Il terzino è in scadenza con il Paris Saint-Germain e non si esauriscono i rumors sul suo futuro. Da segnalare i contatti recenti con Inter e Milan mentre in Inghilterra resta viva con forza la pista che porterebbe il classe 1992 alla corte di Arteta all'Arsenal.