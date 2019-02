L'1-0 stavolta sorride: l'Inter mata il Parma grazie al Toro Martinez

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter ritrova il successo a Parma e dopo due 1-0 amari, ecco arrivare un altro risultato di misura, stavolta in favore della squadra di Spalletti. Il tecnico toscano ringrazia Lautaro Martinez, autore dell'unico gol di oggi in Serie A, e costringe il Parma al secondo ko casalingo di questo 2019 iniziato molto male tra le mura amiche. Male Icardi, sostituto nel finale e giunto ormai a sei ore e oltre di digiuno, non certo una buona notizie per le ambizioni future dei nerazzurri.

SOLO PARMA - Inter in seria difficoltà nella costruzione dell'azione nel primo quarto d'ora di gioco, che si sviluppa quasi totalmente nella metàcampo nerazzurra: il pressing alto del Parma mette infatti in crisi i meneghini, spesso pasticcioni nel possesso palla difensivo. Crociati due volte vicinissimi al vantaggio nei primi 20': Kucka ci prova di testa e manca di pochissimo il bersaglio grosso, ad Handanovic battuto. Può buon poco lo sloveno, dieci minuti dopo, sulla fucilata di Gervinho: slalom speciale dell'attaccante ivoriano, che riceve palla da Barillà, penetra in area e di destro conclude violentemente sulla traversa.

SVEGLIA PERISIC - L'Inter prova a scuotersi con un paio di discese a tutta velocità di Perisic, che sfrutta la scarsa copertura del Parma a sinistra per affondare ad ogni occasione: dapprima un bel cross radente al centro, non sfruttato da nessuno, poi un'accelerata che costringe Sepe all'uscita bassa. Il Parma risponde con un'azione da vero pivot di Inglese, che riceve in area, tiene da distanza de Vrij e conclude di destra a incrociare, mancando lo specchio di un metro scarso.

MIRACOLO SEPE - Alla ripresa delle ostilità dopo la pausa, l'Inter va subito vicina al valtaggio: Nainggolan si libera con una magia di due avversari, entra in area ma spara su Sepe, bravissimo a chiudere lo specchio al trequartista dell'Inter e salvare tutto. Pochi minuti dopo tocca al VAR "dare una mano" ai ducali: su cross da corner l'intervento vincente è di D'Ambrosio, che batte Sepe ma tocca in maniera evidente di braccio. Dopo il check al monitor, a Irrati non resta che annullare.

MOSSA E CONTROMOSSA - D'Aversa vede i suoi soffrire e prende le dovute contromisure: fuori Siligardi e dentro Biabiany, può abituato a ripiegare difensivamente. Chi sembra in sofferenza è però Kucka, che a dieci minuti dal termine perde un sanguinoso pallone a centrocampo, lanciano il contropiede nerazzurro. Nainggolan si fa venti metri palla al piede e serve Lautaro Martinez, appena entrato, lesto a batte Sepe in uscita e portare avanti i suoi. Vecino e Brozovic vanno ad un passo dal bis, ma Gagliolo prima e il palo poi si frappongono tra l'Inter e il secondo, superfluo ai fini dell'assegnazione dei tre punti, gol.