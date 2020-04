L'agente di Cavani: "Ritorno al Napoli? Tutto può essere. Piace in Sudamerca"

Edinson Cavani torna al Napoli? Ad ogni sessione di mercato si parla sempre del ritorno del Matador in azzurro ed in estate il tormentone è pronto a ripartire, visto che l'attaccante è in scadenza di contratto con il PSG. Contattato da CalcioNapoli1926.it il fratello agente del bomber, Walter Guglielmone, commenta così il possibile ritorno dio Cavani al Napoli: "Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro. Futuro in Sudamerica? Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.