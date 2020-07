L'agente di Corchia: "Ha sempre sognato di giocare in Serie A. Ora è una possibilità"

Mikkel Beck, agente del terzino di proprietà del Siviglia ma reduce dal prestito all'Espanyol, Sebastien Corchia, ha parlato a SportMediaset.it del futuro del proprio assistito, che potrebbe anche essere in Italia: "Ha sempre sognato di giocare in Serie A e anche se in passato ci sono stati contatti in tal senso, non sono mai arrivati nel momento giusto. Ora però è una possibilità in vista della prossima stagione anche se ci sono stati diversi contatti con la Ligue 1".