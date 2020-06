L'agente di Politano spiega il gesto dopo il rigore: "Contro la panchina della Juve"

Matteo Politano dopo il rigore realizzato a Buffon nella finale di Coppa Italia ha zittito qualcuno, con segno di evidente rivalsa. C'è chi ha immediatamente pensato all'Inter, che lo ha ceduto a gennaio, ma Davide Lippi, suo agente, spiega l'accaduto a Radio Kiss Kiss: “Penso ce l'avesse con la panchina della Juve che ha fatto commenti sul fatto che potesse sbagliare il penalty. Matteo è un giocatore importante, non è mai facile cambiare squadra a stagione in corso, per questo dico che il vero Politano non l'avete ancora visto, so bene cosa può dare. Vi darà grandi soddisfazioni”. Sulla vittoria della squadra: “Sono contento per Gattuso e la città per questo trionfo. Gattuso e Giuntoli lo volevano da tempo, Gattuso anche al Milan, ora lavorano sull'aspetto ambientale del ragazzo, ma sono felice per chi ha creduto in lui”.