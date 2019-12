L. Alberto: "Mi sento giocatore completo. Scudetto? Dimentichiamolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Goal, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto ha voluto mettere in guardia i suoi dopo la vittoria della Supercoppa italiana, oltre a commentare il suo momento personale: "Mi sento benissimo, come mi sono sentito spesso qui a Roma. Voglio dare il mio meglio e metterlo al servizio del gruppo. Sono riuscito a diventare il giocatore completo che volevo essere, un giocatore in grado di competere ai massimi livelli. Ho fatto un salto in avanti per essere pronto a qualsiasi incontro, ma grazie alla fiducia dell'allenatore e del gruppo tutto mi è stato reso più facile”.

Scudetto?

"Lo Scudetto non è un obiettivo razionale. Per ora dobbiamo dimenticarlo. Guardiamo partita per partita e, ad aprile, valuteremo a che punto ci troveremo. Ma sono sicuro che, se la squadra continuerà a competere su questi livelli e con questa mentalità vincente, alla fine raggiungeremo i nostri obiettivi. Naturalmente, se abbassassimo la guardia poi faremmo un passo indietro che non possiamo permetterci. Siamo consapevoli che negli ultimi anni non abbiamo raggiunto i traguardi che ci eravamo prefissati perché non siamo riusciti a restare forti fino alla fine. Abbiamo imparato dai nostri errori e ciò non accadrà più".