L'ammissione di Bartomeu: "Parlato con l'Inter di Lautaro. Ma ora la trattativa è ferma"

Ai microfoni dell'emittente spagnola TV3 è intervenuto Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona che ha parlato anche della trattativa con l'Inter per Lautaro Martinez: "Questo mercato estivo sarà diverso dal solito. I grandi club saranno limitati a causa dei problemi economici, ma il Barça è sempre un agitatore del mercato. Per ciò che riguarda Lautaro Martinez, ora come ora la trattativa è ferma, anche se qualche settimana fa abbiamo parlato con l'Inter. Siamo in una fase di studio".