L'apertura di Tuttosport: "Juve-Allegri, la verità!"

"Juve-Allegri, la verità!". È questa l'apertura di Tuttosport, dopo una "giornata convulsa tra voci e smentite su un vertice alla Continassa per l'addio di Max". Per il quotidiano piemontese, il tecnico e Agnelli non si sono ancora visti: qualsiasi strada è aperta, con Antonio Conte che invece si avvicina all'Inter.

Urlo Tottenham - Spalla dedicata alla Champions League: "Eroica rimonta, Ajax fuori!". Gli Spurs conquistano la finale di Madrid col Liverpool: in prima pagina finisce l'esultanza di Lucas Moura, eroe della serata di Amsterdam.

Toro, che carica! - In taglio alto finisce la squadra di Mazzarri, per cui "cresce l'entusiasmo". I tifosi seguono la squadra e ci sarà pienone col Sassuolo. Il contraltare: "allenamenti ad alta intensità: scintille fra Sirigu e Rincon".