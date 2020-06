L'Atalanta riprende da dove aveva lasciato: show nerazzurro, col Sassuolo termina 4-1

Partita bella e divertente, quella andata in scena al Gewiss Stadium fra Atalanta e Sassuolo. 4-1 il finale, risultato maturato grazie al gol di Berat Djimsiti, all'autorete di Mehdi Bourabia e alla doppietta di Duvan Zapata. Ancora di Bourabia il gol della bandiera del Sassuolo allo scadere del recupero del secondo tempo.

Nel primo tempo la solita Atalanta: 3 gol in 45 minuti (e 2 annullati) - La sfida del Gewiss Stadium nei primi 10 minuti fa presagire qualcosa che poi non sarà. Il Sassuolo parte fortissimo e nei primi 10 giri d’orologio colleziona 3 palle gol con Defrel, Boga e Caputo. L’Atalanta sembra lenta e fuori giri, ma dal quarto d’ora la muscia cambia improvvisamente: al 16’ arriva il vantaggio di Berat Djimsiti, 3 minuti dopo viene annullato in gol a Gomez per mani precedenti di Gosens. Il raddoppio però è nell’aria e si materializza al 31’ grazie a Duvan Zapata, bravo a superare Consigli su assisti di Gosens. Al 36’ altro gol annullato alla Dea, questa volta a Pasalic, un minuto dopo ecco il triplo vantaggio nerazzurro con l’autogol di Mehdi Bourabia, sfortunato a deviare nella propria porta un cross di Gosens.

La ripresa inizia col Sassuolo in pressing. Gollini è super - Come nel primo tempo, l’inizio della ripresa è caratterizzata dall’intraprendenza del Sassuolo. Che in almeno due occasioni, nei primi 10 minuti, va vicinissimo al gol del 3-1: prima con la combinazione in velocità Caputo-Defrel-Caputo-Berardi non finalizzata dal capitano neroverde e poi con Defrel che a tu per tu con Gollini non riesce a trovare il gol grazie al’lintervento magistrale del portiere bergamasco.

Poker Zapata, espulso Gasperini - Al 66’ la partita vive una nuova svolta e certifica la disfatta del Sassuolo: Marlon stende Zapata, punizione pennellata di Gomez verso il centro e perfetto colpo di testa del colombiano che firma il 4-0 e la sua personale doppietta. Una manciata di secondi dopo, l’arbitro chiffi si avvicina a Gasperini e gli sventola il rosso in faccia. Dalle ricostruzioni, sembra che il tecnico della Dea si stesse lamentando col quarto uomo per i continui stop e richiami al VAR dell’arbitro.

Girandola di cambi e gol della bandiera del Sassuolo - I due tecnici sfruttano al massimo la possibilità di effettuare 5 cambi durante la partita. Al 76’ Pasalic manda alto di testa da ottima posizione, all’81’ è Haraslin a divorarsi una ghiotta occasione da pochi passi dalla porta di Gollini. Il Sassuolo però vuole almeno il gol della bandiera e lo trova allo scadere: punizione dal limite calciata perfettamente da Bourabia e gol del definitivo 4-1, con l’arbitro Chiffi che dopo pochi secondi fischia la fine del match.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Caldara, Djimsiti (86’ Toloi), Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (70’ Malinovskyi), Gosens (70’ Castagne); Pasalic, Gomez (88’ Colley); Zapata. All: Gasperini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (46’ Muldur), Marlon (70’ Magnani), Peluso, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli (77’ Obiang); Boga (61’ Haraslin), Defrel, Berardi (61’ Djuricic); Caputo. All: De Zerbi

Reti: 16’ Djimsiti, 31’ Zapata, 37’ aut. Bourabia, 66’ Zapata, 90+2’ Bourabia

Ammoniti: 9’ Toljan (S), 41’ Pasalic (A), 45’ Peluso (S), 65’ Marlon (S), 75’ Djimsiti (A), 82’ Muriel (A), 91’ Toloi (A)

Espulsi: 73’ Gasperini (A)