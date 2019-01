L'attesa per Ramsey e i colpi in prospettiva 19-20: il punto sulla Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno in campo, dopo il primo trofeo dell'anno, non è ancora avvenuto, ma per la Juventus sono settimane importanti anche sul mercato. La situazione di Ramsey è da tenere d'occhio, ma il gallese ha giocato da titolare il derby contro il Chelsea sabato e in questo momento i Gunners sembrano poco inclini a privarsene. Paratici e Cherubini però sono attivissimi: si continua a trattare con Bologna e Genoa, club in cui quattro bianconeri potrebbero mettersi in luce e valorizzarsi ulteriormente.

IN ENTRATA - Come detto, Paratici lavora in prospettiva futura, non solo in ottica 2019: un anno dopo infatti, dovrebbe arrivare Cristian Romero dal Genoa. Un affare che i bianconeri vorrebbero chiudere con grande anticipo. Il Genoa continua a chiedere 20 milioni di base ma la sensazione è che le parti troveranno presto un'intesa. Matteo Darmian è vicinissimo: i bianconeri sono infatti pronti a chiudere per l'esterno difensivo del Manchester United, che arriverà alla corte di Allegri in prestito oneroso con diritto di riscatto. Denis Suarez all'Arsenal avvicina Aaron Ramsey al bianconero: i Gunners potrebbero ammorbidirsi e scendere da 20-25 fino a 10 milioni di euro per lasciar partire il gallese prima del termine della stagione.