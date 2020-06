L'emergenza terzini di Sarri e l'essenziale Matuidi a sinistra. Come ai tempi del Saint-Etienne

Blaise Matuidi era sulla porta d'uscita della Juventus, con le valigie, al passo d'addio. Poi ha rinnovato e, ancora una volta, s'è dimostrato l'uomo necessario per i bianconeri. Per molti fattori, su tutti quello tattico. Perché Matuidi non ruba l'occhio, semmai i palloni, ma è essenziale per coprire le sfuriate dei tanti attaccanti e pure le corse in meno in fase difensiva di Cristiano Ronaldo. Era così con Massimiliano Allegri, lo è pure con Maurizio Sarri. L'uomo della bisogna lo sarà ancor di più ora che la Juventus è in penuria di terzini sinistri: di ruolo ha solo Alex Sandro, infortunato. Ieri ha giocato Mattia De Sciglio, ko. Lo ha sostituito Danilo, ingenuamente espulso. Così con il Lecce, venerdì prossimo, toccherà ancora a lui da terzino sinistro. Inevitabilmente. Due uomini adattati come esterni bassi di difesa, Matuidi e Juan Guillermo Cuadrado a destra, il francese ha già giocato in emergenza nella posizione in occasione del 2-0 contro la SPAL. Gli archivi dicono che in carriera ha giocato poi da ala sinistra, nel 4-4-2 di allegriana memoria. Scorrendo il database di Transfermarkt, occorre andare fino al 14 agosto del 2010 per trovare la sua penultima gara da terzino sinistro: Saint-Etienne contro Sochaux finita 3-2, 90' in campo. Ben sette, invece, nel ruolo nella stagione 2009/10, cinque in quella precedente, tutte coi Verts.