L'ennesima estate calda di Supermario. Il Parma può riportarlo in Italia

Il Parma e Mario Balotelli. Semplice suggestione a inizio mercato e trattativa sempre più calda col passare delle settimane. E nei prossimi giorni il tutto potrebbe prendere ancor più consistenza dopo il faccia a faccia fra il ds Faggiano e Mino Raiola.

Gli aiuti extra per il Parma - Una trattativa che di per sé sarebbe molto complicata. Ma il Parma ha tutta l'intenzione di provarci per regalare a mister D'Aversa un centravanti di caratura internazionale e, perché no, provare a fare il salto di qualità dopo una prima stagione di ambientamento in Serie A. Gli aiuti dicevamo. Il primo arriva proprio da Supermario che nei giorni scorsi ha aperto pubblicamente all'ipotesi Parma. Il secondo potrebbe arrivare dal Governo nel caso in cui il Decreto Crescita dovesse diventare legge. A quel punto il Parma avrebbe dalla sua importanti sgravi fiscali che renderebbero la questione contrattuale più semplice da affrontare. Perché il fatto che il giocatore sia libero da contratti da una parte lo rende accessibile dal punto di vista del cartellino, ma dall'altra lo mette pure in condizione di sparare alto sull'ingaggio.