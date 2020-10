L'esempio di Conte: "Liverpool di Klopp 4 anni senza successi. Ora è una macchina da guerra"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Genoa parlando anche del percorso di crescita che sta vivendo l'Inter: "Noi dobbiamo dare sempre il 110% per cercare di ottenere anche un buon risultato, oltre alla prestazione. Bisogna lavorare, come esempio prendo il Liverpool di Klopp: è stato 4 anni senza vincere, ora è una macchina da guerra. Noi stiamo costruendo qualcosa di importante, non so se nel breve porterà a vincere qualcosa, ma so per certo che è una strada giusta. Anche dall'esterno, vedendo l'Inter, si ha l'idea di una struttura solida a differenza degli altri anni. Questo mi dà felicità".

CLICCA QUI per la diretta testuale della conferenza di Antonio Conte