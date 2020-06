L'Europeo riparte da Roma l'11 giugno 2021: tutte le sedi e il calendario completo

Il Comitato Esecutivo della UEFA nel pomeriggio di ieri ha preso decisioni importanti anche per quanto riguarda Euro2020, la manifestazione itinerante che doveva tenersi quest'estate ma che a causa della pandemia da Coronavirus è stata posticipata di un anno. La UEFA, dopo aver ribadito la bontà della scelta di posticipare il torneo, ha comunicato dettagli, sedi e calendario della competizione.

Confermate le 12 città e il calendario. Esordio a Roma

"Le 12 città ospitanti originali sono state confermate come sedi per il torneo finale nell'estate del 2021 e di conseguenza è stato approvato anche il calendario delle partite aggiornato", spiega la UEFA. La manifestazione si svolgerà nell'arco di un mese, dall'11 giugno all'11 luglio 2021, con gara inaugurale Italia-Turchia che si giocherà all'Olimpico di Roma. Oltre alla Capitale, le altre 11 città ospitanti sono Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest.

Le reazioni

Il primo ad applaudire la scelta è il presidente della FIGC Gabriele Gravina: "Roma e l’Italia confermano il loro impegno per EURO 2020, la decisione della UEFA di confermare la Capitale quale sede inaugurale del torneo è una splendida notizia che fa guardare al futuro con sempre maggiore fiducia. Il calcio è un moltiplicatore di entusiasmo, non vediamo l’ora di poter vivere le emozioni di quello che sarà sicuramente un grande Europeo".

Soddisfatto anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "L’Italia è al centro dello sport e del calcio europeo. Roma è confermata la città che ospiterà quattro partite, tra cui quella inaugurale, dell'Europeo che a causa del Coronavirus è stato rimandato al prossimo anno. Ho sempre sostenuto che lo sport sarà una leva fondamentale del rilancio del Paese, e questa notizia non può che rendermi orgoglioso. In campo e fuori dal campo i nostri avversari troveranno una squadra e una nazione al massimo della forma".