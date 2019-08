L'immagine più bella della serata: il guerriero Sinisa torna in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Rivedere Sinisa Mihajlovic sulla panchina del suo Bologna è stata sicuramente la cosa più bella di tutta la partita. Anzi, è stata la cosa più bella di tutta l'intera giornata di campionato. Il guerriero Sinisa, visibilmente provato, non ha voluto lasciare i suoi ragazzi e con tutta la sua forza è voluto scendere in campo per sedersi in panchina.

Un leone che sta lottando contro un male terribile e che ancora una volta ha fatto vedere di che pasta è fatto. Provato dalla malattia, sicuramente stanco dopo 40 giorni di cure in ospedale, Mihajlovic ha voluto guidare personalmete la sua squadra nella prima giornata di campionato. Del resto, Mihajlovic è sempre stato un leader nato, un uomo che ha fatto della grinta e della voglia di lottare sempre il suo punto di forza. E stasera lo ha dimostrato ancora una volta: sicuramente la sua presenza è stata fondamentale perché il suo Bologna, dopo il gol del vantaggio e con la superiorità numerica, ha staccato la spina convinto di avere già la vittoria in tasca ed il Verona ne ha approfittato, trovando la rete del pari.

Mihajlovic, negli spogliatoi, ha ancora una volta trasmesso tutta la sua carica alla squadra ed il Bologna, nonostante la stanchezza ed il caldo, ha portato a casa un punto prezioso, viste le mille difficoltà del Bentegodi. Adesso Mihajlovic tornerà alla sua battaglia, per vincere e tornare, ancora una volta, a ruggire in campo.