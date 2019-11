L'incredibile costanza di CR7 in Champions: solo 2 gare saltate in 5 anni

"Spero di riavere Cristiano Ronaldo martedì". Lo ha detto due giorni fa Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in vista della gara che potrebbe risultare decisiva per il primo posto nel girone Champions per la Vecchia Signora. Out contro l'Atalanta, il portoghese proverà a scendere dunque in campo contro i Colchoneros. Che bilancio è il suo, per adesso, a livello di presenze nell'Europa che conta? Ha saltato l'ultima gara la scorsa stagione contro lo Young Boys, in seguito alla squalifica rimediata al 25' della gara contro il Valencia. Per risalire a un'altra gara saltata, urge andare alla stagione 2015/2016 quando mancò l'andata delle semifinali contro il Manchester City con la maglia del suo Real Madrid per infortunio.

2019/2020

4 gare su 4

2018/2019

9 gare su 10

Juventus-Young Boys, fase a gironi, per squalifica

2017/2018

13 gare su 13

2016/2017

13 gare su 13

2015/2016

12 gare su 13

Manchester City-Real Madrid, andata semifinali Champions, per infortunio

2014/2015

12 gare su 12

2013/2014

11 gare su 13

Real Madrid-Galatasaray, fase a gironi, per infortunio

Borussia Dortmund-Real Madrid, ritorno quarti di finale, in panchina

2012/2013

12 gare su 12

2011/2012

10 gare su 12

Real Madrid-Dinamo Zagabria, fase a gironi, in panchina

Ajax-Real Madrid, fase a gironi, non convocato

2010/2011

12 gare su 12

2009/2010

6 gare su 8

Real Madrid-Milan, fase a gironi, per infortunio

Milan-Real Madrid, fase a gironi, per infortunio

2008/2009

12 gare su 13

Manchester United-Aalborg, fase a gironi, non convocato

2007/2008

11 gare su 13

Roma-Manchester United, fase a gironi, non convocato

Manchester United-Roma, ritorno quarti di finale, in panchina

2006/2007

11 gare su 12

Manchester United-Celtic Glasgow, fase a gironi, non convocato

2005/2006

6 gare su 6

2004/2005

7 gare su 8

Manchester United-Fenerbahce, fase a gironi, in panchina

2003/2004

5 gare su 8

Manchester United-Panathinaikos, fase a gironi, in panchina

Glasgow Rangers-Manchester United, fase a gironi, in panchina

Manchester United-Stoccarda, fase a gironi, non convocato