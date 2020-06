L'inizio della prossima Serie A, i contratti e le proroghe: settimana calda in Lega, sin da oggi

vedi letture

In Via Rosellini, sede della Lega Calcio, si terrà oggi un importante Consiglio di Lega presieduto da Paolo Dal Pino. Tanti i temi sul tavolo, tra questi anche l'inizio della prossima Serie A: la sensazione è che il via sia programmato per il 12 settembre ma c'è anche la possibilità di vederla partire il 19. Chance al momento più basse, però, visto che sarà un calendario serrato con ottica Euro 2021.

Giovedì i tesseramenti Nella giornata di giovedì si terrà invece un'Assemblea di Lega per discutere dei contratti. Le parti cercheranno di trovare una linea comune per portare avanti fino alla fine delle competizioni gli accordi dei giocatori, sia quelli in scadenza che gli altri accordi. La raccomandazione di FIFA per le Federazione è quella di trovare un accordo comunque e di far rispettare la regolarità dei campionati, dunque di far giocare i giocatori con la stessa maglia che hanno vestito in questa stagione.