© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Fernando Llorente è uno di quelli maggiormente di attualità in ottica Fiorentina. I viola stanno cercando un centravanti di affidabilità ed esperienza da affiancare a Simeone e il centravanti basco, svincolatosi nelle scorse settimane dal Tottenham, sta valutando la proposta gigliata. Secondo il Daily Star però una delle concorrenti maggiormente accreditate è... proprio il Tottenham: Mauricio Pochettino ha sempre apprezzato l'atteggiamento e la qualità del centravanti e proprio per questo starebbe per proporre un nuovo contratto annuale all'ex Athletic e Juventus.