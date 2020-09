L'Inter cerca il tesoretto per Kanté: tutti i nomi in uscita dalla rosa di Antonio Conte

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sugli addii in vista in casa Inter. Può partire Diego Godin, sul quale c'è il Rennes. Dalbert è nel mirino di società inglesi e della Fiorentina, via Marcelo Brozovic (Chelsea e Bayern Monaco), tra i nomi in uscita anche Ivan Perisic, Joao Mario, Matias Vecino, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini.