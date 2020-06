L'Inter di Conte "come quella di Spalletti": Tuttosport fa il paragone tra i due tecnici

Dopo l'addio alla Coppa italia, Tuttosport traccia il bilancio dell'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il distacco dalla Juventus si è ridotto e i nerazzurri sono ancora in corsa per l'Europa League ma per quanto riguarda gli obiettivi già falliti non ci sono differenze e l'Inter di Conte è come quella di Luciano Spalletti. Dovesse battere la Sampdoria nel recupero, la formazione milanese andrebbe a -6 dalla Juventus, ovvero i due scontri diretti persi. Ma al netto di questo la distanza con l'Inter di Spalletti è minima, e Conte ha avuto anche gli investimenti pesanti in estate per Lukaku, Barella e non solo.