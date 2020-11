L'Inter e il definitivo salto di qualità, Conte: "Manca ancora quel poco... Che è determinante"

vedi letture

Cosa manca per fare il definitivo salto di qualità? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ha risposto così: "Per adesso manca quel poco, quello che dobbiamo fare è lavorare in maniera molto intensa e lavorare ancora di più. Per adesso c'è quel poco, però quel poco diventa determinante. Se c'è quel poco significa che c'è e che ancora non ci siamo", ha detto.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte