L'Inter esce dalla Champions, Inzaghi: "Ma i ragazzi devono essere fieri e orgogliosi"

L'Inter viene eliminata agli ottavi della Champions, dopo i rigori, dall'Atletico Madrid. Passata la mezz'ora Dimarco trova il vantaggio, ma immediato arriva il pari di Griezmann. Nella ripresa Thuram si divora la rete, Depay prima colpisce un palo e poi all'87' fa il 2-1 che prolunga la sfida ai supplementari e poi ai rigori, dove risultano decisivi gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro. Passano gli spagnoli, i nerazzurri sono fuori.

Queste le parole di Simone Inzaghi, a Sky Sport, dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Ci è mancato quel gol che ci avrebbe portato ai quarti. Ma i ragazzi devono essere fieri e orgogliosi, imbattuti alla competizione in 8 partite. Purtroppo è successo, siamo usciti contro un avversario di valore, soprattutto nel secondo tempo. Nei supplementari abbiamo avuto due-tre occasioni limpide, dovevamo sfruttarle meglio. Chiaro che dispiace per la sconfitta, per i tifosi che ci hanno seguito qui, però questo è il calcio. I rigori sono una lotteria e loro sono stati più bravi".

Vi siete abbassati un po' in campo.

"Sì, nel secondo tempo. Primo e supplementari fatti bene, nella ripresa concesso il gol di Depay poi altra occasione prima dei supplementari. A quel punto abbiamo avuto occasioni per fare gol...ma giocavamo con un avversario di valore. Sappiamo che nelle ultime 29 in casa ha perso una sola volta. In queste due partite li abbiamo affrontati nel migliore dei modi".

Ora dovrete voltare pagina. C'è voglia di ricaricare?

"Assolutamente sì. Momento dispendioso, fatte 8 partite in 24 giorni. Perso in Coppa Italia ai supplementari e qui in Champions ai rigori, poi abbiamo perso una partita su 35. Chiaramente quest'anno di sconfitte ce ne sono state poche, avremo 15 giorni per recuperare dopo il Napoli. Ma questa eliminazione non ci fa indietreggiare di un centimetro: i ragazzi devono essere fieri e orgogliosi del percorso fatto anche quest'anno in Champions".