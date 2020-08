L'Inter ha deciso: all-in su Allegri se Conte lascia. Al momento non esiste un piano B

Se Antonio Conte, come sembra succederà, dovesse lasciare l’Inter, il successore è già stato designato. Come riportato dal Corriere della Sera nella propria edizione online, si tratta di Massimiliano Allegri, che ancora una volta succederà all’allenatore leccese come già accaduto ai tempi della Juventus. Il tecnico livornese ha un sogno; vincere lo Scudetto con le tre grandi del nord. E dopo averlo fatto con Milan e Juventus, potrebbe avere l’occasione di provarci anche a Milano sponda nerazzurra.

Allegri è fermo da un anno dopo l’esonero da parte della Juventus. Si era preparato a un’esperienza all’estero, ma l’Inter sembra averlo convinto, anche perché nel frattempo il Paris Saint-Germain sembra aver deciso di tenere Thomas Tuchel dopo la finale di Champions League raggiunta. L’allenatore preferisce restare in Italia e l’Inter è una sfida che lo affascina. Resta però da risolvere un importante nodo economico. Innanzitutto Steven Zhang proverà a convincere Antonio Conte, anche perché l’Inter ha già sotto contratto Luciano Spalletti e senza le dimissioni dell’ex Juventus sarebbe difficile ipotizzare un nuovo contratto. Se dovesse avere Spalletti, Conte e Allegri sotto contratto, l’Inter spenderebbe ben 50 milioni di euro solo per gli allenatori in un anno e non pare un’ipotesi percorribile, Al tempo stesso, al momento, non c’è alcun piano B: Allegri è l’unico porto sicuro se Conte dovesse confermare l’intenzione di farsi da parte.