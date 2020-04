L’Inter in prestito - Tassi: siamo al capolinea. Dopo Arezzo nessun rinnovo previsto

vedi letture

Promettenti i tempi in cui, fresco teenager del suo Brescia, Lorenzo Tassi veniva addirittura paragonato dal presidente Corioni a Roberto Baggio. Anche per questo e dopo l’esordio in Serie A con le rondinelle (15’ finali contro la Fiorentina, prima della retrocessione in B) nel 2011 l’Inter lo porta a Interello per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. In questo giovanissimo centrocampista offensivo di 16 anni vede delle qualità notevoli, ovviamente da affinare e inserire nella vastissima cantera nerazzurra, fiore all’occhiello d’Europa. Solo che dopo tre anni nelle giovanili interiste con il salto finale in Primavera, Lorenzo si trasferisce in prestito al Prato in C e da quel momento è tutto uno spostarsi di qua e di là.

Savona, Avellino, Salò. Il volo in Serie B non arriva mai e Tassi fa una fatica matta a imporre le sue duttili caratteristiche. E forse il problema è proprio questo: nessuno riesce a trovargli un ruolo di partenza, una base su cui poter costruire, giacché viene impiegato da regista, mediano, mezzala con compiti offensivi, trequartista. In alcuna zona riesce a brillare, neppure a Vicenza dove comunque trova continuità. Nell’estate del 2018 il prestito biennale ad Arezzo sempre in terza serie. Poi sarà capolinea: il contratto con l’Inter scade a giugno e questa volta non c’è aria di rinnovo. Dopo nove anni, il rapporto che lega Tassi ai nerazzurri s’interromperà e in via definitiva.