L'Inter vuole Bento, ecco il piano. Ma dopo l'esordio con la Seleção occhio al Chelsea

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra l'Inter e l'Athletico Paranaense per Bento, portiere brasiliano 24enne che negli scorsi giorni ha fatto il suo esordio con la nazionale brasiliana. La società nerazzurra è da tempo sulle tracce del calciatore e l'idea è quello di prenderlo in estate per affiancarlo a Yann Sommer, salvo poi lanciarlo come titolare a partire dalla stagione successiva.

L'Inter era pronta a investire quindici milioni di euro per assicurarselo, ma l'esordio in nazionale potrebbe aver fatto il gioco della società brasiliana che punta a incassare di più dalla cessione del portiere classe '99. Negli ultimi giorni - si legge - s'è fatto avanti anche il Chelsea dopo che già Nottingham Forest e Wolverhampton avevano chiesto informazioni. Lo spauracchio però sono soprattutto i blues, anche se l'Inter resta fiduciosa circa la possibilità di portare il portiere classe '99 a Milano la prossima estate.