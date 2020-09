L'intesa tra Suarez e la Juventus è totale. Manca solo il passaporto: cresce l'attesa

Luis Suarez aspetta solo l'esame d'italiano e il passaporto. Tra lui, la Juventus e il Barcellona, l'intesa è totale. Tuttosport oggi in edicola racconta di un colpo che sembra pronto per essere definito e per il quale pare solo questione di tempo. Che è l'unico avversario da battere: nella Liga al giocatore bastava il passaporto della moglie Sofia Balbi, nata a Montevideo ma di padre friulano. In Italia serve anche il suo e la Juventus ha già tesserato due extracomunitari. Pratiche già avviate, il fascicolo è già aperto e questo è fondamentale affinché Suarez possa diventare comunitario entro il 5 ottobre. Per completare l'iter burocratico serve superare il B1, l'esame di italiano. E fino ad allora sarà solo attesa.