L'Italia dilaga sulla Moldova: 5-0 a fine primo tempo

vedi letture

Show dell'Italia a Firenze, contro una Moldova troppo più debole. A fine primo tempo il risultato è già sul 5-0, con gli azzurri in palla e che dominano.

Il primo tiro in porta è di Nicolaescu, con Sirigu che si impegna per disinnescare il diagonale, interessante, del centravanti moldavo. È però un fuoco di paglia, perché quando monta la marea Italia la Moldavia imbarca acqua a tutte le parti. L'uno a zero è siglato da Cristante, dopo una bella parata di Koselev sull'azione precedente con El Shaarawy lanciato a rete. Il bis è di Caputo, su assist di Biraghi, che davanti al portiere segna il suo primo gol in Nazionale.

Alla mezz'ora Cristante trova un lancio per El Shaarawy che stavolta, dopo uno stop con il destro, spedisce di esterno sul palo lontano, battendo il portiere moldavo per la terza volta. Infine è Posmac, probabilmente frastornato dai movimenti di Caputo, a insaccare nella propria porta sullo slancio, facendo il più classico degli autogol. Infine El Shaarawy, dopo un taglio di Lazzari, insacca a porta vuota per il 5-0 al 45'.