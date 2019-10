© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra i protagonisti della vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein (5-0) c'è anche Sandro Tonali, all'esordio in maglia azzurra: "Era un sogno che avevo fin da bambino, non credevo si potesse realizzare così presto. Una cosa fantastica, sono momenti che si ricordano per sempre. Due anni fa giocavo in Primavera, e da allora ho provato bellissime emozioni sia con la maglia del Brescia e adesso con quella della Nazionale. L'Europeo? Lavoro ogni giorno per entrare nella rosa di convocati, ci spero tantissimo", le sue parole a Sky Sport dopo la gara di Vaduz.