L'ItalSassuolo di Locatelli e Berardi. L'obiettivo è durare nel tempo

Durante la scorsa estate il Sassuolo non ha dovuto vendere i propri gioielli. Rimasto Jeremie Boga, comunque in difficoltà in questo principio di campionato causa positività al Coronavirus, non sono andati via nemmeno Locatelli e Berardi, richiesti dalle big ma con valutazioni che forse erano troppo alte per cercare un acquirente, così come Francesco Caputo. In più sono stati aggiunti vari tasselli, da Ayhan per la retroguardia a Maxime Lopez per il centrocampo, in un telaio già comunque collaudato.

ITALSASSUOLO - È indubbio che il club neroverde abbia avuto un grande beneficio grazie alla pausa delle nazionali. Non sono andati via in tanti, ma quelli che lo hanno fatto sono tornati rinfrancanti. Berardi e Locatelli da questo punto di vista non fanno eccezione. Due gol per l'attaccante, tutti e due nelle partite più importanti chiudendo Bosnia e Polonia sul 2-0, il centrocampista invece ha giocato due partite di altissima qualità, impreziosendole con l'assist proprio per Berardi contro la Bosnia. Il Sassuolo è in fiducia, De Zerbi pare avere trovato la chiave dopo anni non straordinariamente positivi. Contro il Verona di Juric si decide la sorpresa di questo principio di campionato.