L'Udinese batte un brutto Torino. 1-0, decide la rete di Okaka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Udinese e Torino. 1-0 il punteggio finale in favore dei friulani, maturato grazie alla rete di Okaka al termine del primo tempo.

PRIMO TEMPO NOIOSO, OKAKA GOL NEL FINALE - La gara inizia con una fiammata dell'Udinese: conclusione di Sema, la palla sbatte sul palo ed arriva sui piedi di Okaka. L'attaccante bianconero, a porta vuota, manda incredibilmente fuori il pallone da posizione ravvicinata. Sembra il preludio per una gara divertente, invece per quasi quaranta minuti succede poco o nulla. Una conclusione di Jajalo con Sirigu che risponde presente, un paio di sgroppate di Ansaldi sulla fascia e nulla più. Quando tutto lascia pensare ad un primo tempo a reti bianche, arriva a sorpresa il gol dell'Udinese. Sema avanza sulla sinistra e va al cross verso il secondo palo: Mandragora fa la sponda di testa sul secondo palo per Okaka, che da pochi centimetri di testa batte Sirigu.

LA MUSICA NON CAMBIA NELLA RIPRESA - Esattamente come nel primo tempo, la ripresa si apre con una fiammata: questa volta è il Torino a sfiorare il gol, con Belotti che per poco non regala il pari ai suoi con una spettacolare rovesciata. È solo una flebile fiammella in un pomeriggio buio per lo spettacolo, perché per buona parte del secondo tempo non succede praticamente niente di rilevante: il tiro cross di Sema deviato dal minuto numero 68 è l'unica occasione degna di nota prima del forcing finale.

LA GARA SI ACCENDE NEI MINUTI FINALI - Poco prima del novantesimo, i due uomini copertina delle due squadre, Belotti e De Paul, provano a dare una scossa. L'attaccante del Torino calcia di prima intenzione dopo un bello scambio con Iago Falque ma non trova, di pochissimo, lo specchio della porta. Tocca poi all'argentino provarci dalla distanza: la prima occasione viene deviata da Sirigu, la seconda finisce fuori di poco. Sono le ultime occasioni della partita, l'Udinese vince 1-0 grazie alla rete di Okaka.