L'Udinese riabbraccia Forestieri e rimanda di una settimana l'esordio

Preparazione estiva che continua in tutta tranquillità per l’Udinese, che non sta vivendo particolari scossoni in queste settimane di precampionato. La prima giornata contro lo Spezia è stata ufficialmente rimandata, così l’esordio in campionato arriverà il 27 settembre ore 15 al Bentegodi contro l’Hellas Verona, dando una settimana in più di lavoro ai bianconeri. Intanto il 13 ci sarà quella che, per ora, è l’ultima amichevole in calendario, contro il Venezia di mister Zanetti. La partita sarà rigorosamente a porte chiuse e si disputerà a Cordovado. Sarà l’occasione per mister Luca Gotti di sciogliere gli ultimi dubbi in merito ad alcuni elementi rientrati dai prestiti, come Ryder Matos o Riad Bajic.

Sul fronte mercato i Pozzo e il DT Pierpaolo Marino sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli della rosa. Dopo Ouwejan e Nahuel Molina infatti i bianconeri hanno chiuso il terzo colpo e si tratta di una vecchia conoscenza. Fernando Forestieri torna, da svincolato, a Udine dieci anni dopo la firma del suo primo contratto con i bianconeri, che ha salutato le zebrette per l’altra squadra della famiglia, il Watford. Gli Hornets poi lo hanno venduto nel 2015 allo Sheffield Wednesday per 4 milioni. La maggior esperienza acquisita in Inghilterra è stata la chiave che ha convinto i friulani a riprenderlo in rosa. Anche per Gotti si tratta di un profilo già visto. Il tecnico infatti lo ha allenato ai tempi dell’Under 17 dell’Italia.

Però il lavoro maggiore riguarda le cessioni degli esuberi, visto che la rosa è decisamente troppo larga per sole due competizioni, anche in tempo di Covid. Dopo Perica anche il difensore Sierralta, nella passata stagione in prestito all’Empoli, raggiunge il Watford. Il polacco Bochniewicz, dopo tanto girovagare, è pronto a cambiare squadra definitivamente, passerà all’Heerenven per 700 mila euro circa, si attende solo l’ufficialità. Sembrava tutto fatto anche per il ritorno di Scuffet a La Spezia in prestito con diritto di riscatto e ingaggio coperto dai liguri, sul più bello però qualcosa si è inceppato, tanto che alla fine gli Aquilotti hanno puntato su Zoet del PSV. Ora l’estremo difensore dovrà cercare un’altra squadra in questi circa 20 giorni, le possibilità che resti in bianconero sono quasi nulle, perché dopo anni di panchine e prestiti l’avvenutra in Friuli sembra giunta al capolinea. C'è anche da considerare che tra i pali c’è un Musso impossibile da scalzare.

Voci di mercato in pillole: dopo Cristo Gonzalez l’Udinese segue un altro giovane della Real Madrid Castilla, si tratta di Abou, ma c’è da battere la concorrenza del Benevento. Per il centrocampo piace un altro profilo di prospettiva, si tratta di Youssef Maleh, reduce da una grande stagione al Venezia e dall’esordio con l’U21 azzurra. Le squadre interessate sono tantissime e i Leoni stanno cercando di rinnovare il contratto dell’italo marocchino per poterlo tenere un’altra stagione e poi venderlo a cifre importanti nella massima categoria. Per Lasagna l'interesse delle big è sempre vivo, ma senza offerte concrete e stesso discorso vale per Rodrigo De Paul, tra le pretendenti si è aggiunto il Leicester ma ancora nessuna compagine ha avanzato proposte (quella del Leeds è stata declinata).