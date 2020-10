L'Udinese trova i gol dei nuovi: prime gioie per Forestieri e Deulofeu

Finora solo Ignacio Pussetto fra i neo acquisti dell’Udinese aveva trovato la via del gol in stagione (all’esordio contro il Parma), ma stasera all’argentino si sono aggiunte le marcature di altri due calciatori arrivati nell’ultimo mercato dall’Inghilterra. Si tratta di Fernando Forestieri e Gerard Delofeu. Un gol da rapinatore d’area per il primo, che a distanza di oltre 10 anni è riuscito finalmente a esordire con la maglia del club che lo aveva acquistato nel 2009 girandolo prima in prestito e poi ai cugini del Watford a titolo definitivo. Un gol da giocatore di altra categoria quello dell’ex Barcellona e Milan arrivato in bianconero proprio dagli Hornets dove si era messo in mostra con 15 reti in 65 presenze. Due gol dei nuovi, a cui si aggiunge il secondo stagionale di Pussetto, che fanno felice Gotti che ha bisogno dell’apporto, anche realizzativo, degli acquisti estivi per puntare alla salvezza in questa stagione.