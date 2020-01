L'ultima di Suso al Milan. San Siro saluta lo spagnolo con i fischi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già ieri sera, all’annuncio delle formazioni ufficiali di Milan-Torino, si era capito qualcosa. Che la storia d’amore fra i rossoneri e Suso fosse oramai agli sgoccioli era chiaro da tempo. Ma ieri dopo gli undici titolari, quando lo speaker di San Siro ha annunciato i panchinari nella quasi indifferenza generale (eccezion fatta per Ibrahimovic, ovviamente), il pubblico ha salutato il nome dello spagnolo con una bordata di fischi. Ed è lì che buona parte degli addetti ai lavori, dai giornalisti ai tanti agenti e dirigenti della tribuna autorità, hanno capito che Suso avrebbe presto detto addio alla maglia rossonera.

Dal 2016 il pubblico di fede milanista ha vissuto alterne emozioni nei confronti del prodotto del settore giovanile del Cadice: le aspettative hanno lasciato il posto all’esaltazione, per poi passare dall’indifferenza all’insofferenza. Fino all’epilogo di queste ore. Perché se tutto andrà come sembra il futuro di Suso sarà al Siviglia di Monchi, un’operazione che dovrebbe concludersi sulla base del prestito con obbligo di riscatto dopo 18 mesi. E così, a conti fatti, quella di ieri potrebbe esser stata l’ultima apparizione di Suso a San Siro da giocatore del Milan. Un congedo non proprio felice, ma che spiega bene quanto la storia d’amore fosse oramai finita da tempo.