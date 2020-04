L'ultima idea del Barça per Lautaro Martinez: all'Inter 70 milioni più il cartellino di Vidal

Il Barcellona, non è certo una novità, ha individuato in Lautaro Martinez il nome giusto per rinforzare il proprio attacco. Il Toro è seguito dai blaugrana da mesi e nonostante l’inserimento di Manchester City e Chelsea i giornali spagnoli vedono il club catalano avanti nella corsa al giocatore. Il Mundo Deportivo va oltre e spiega quale potrebbe essere la strategia del Barça: la società non ha intenzione di pagare la clausola da 111 milioni e per questo starebbe studiando strade alternative. Una in particolare è quella che piace maggiormente e prevederebbe una spesa simile a quella sostenuta nel 2009 per prendere Zlatan Ibrahimovic, ovvero circa 70 milioni di euro, con l’aggiunta di una contropartita tecnica individuata in Arturo Vidal, giocatore che l’Inter segue da almeno 2 anni e che ha in Antonio Conte uno dei suoi più grandi estimatori.