L'uomo copertina del 2020 - Benevento, il ritratto di Gaetano Letizia

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

Quando macinava decine e decine di chilometri a partita con le maglie di Aversa Normanna e Carpi, tantissimi addetti ai lavori erano convinti fosse destinato ad una grande carriera. E' ancora giovane, ma senza dubbio avrebbe meritato la vetrina della massima serie in largo anticipo. Il suo esempio, però, lascia un messaggio di speranza: evidentemente il concetto di meritocrazia non è del tutto accantonato e ci sono storie bellissime che meritano di essere raccontate. Il Benevento si gode Gaetano Letizia, calciatore che sta dimostrando anche in massima serie di avere potenzialità straordinarie, esaltate dal sistema di gioco di mister Inzaghi. A destra o a sinistra, terzino nel 4-4-2 o esterno alto in un 3-5-2 più propositivo non fa differenza. Il difensore napoletano, partita dopo partita, ha alzato il livello delle sue prestazioni togliendosi lo sfizio di segnare un grande gol contro la Juventus e di regalare 6 punti ai giallorossi negli scontri diretti con Sampdoria e Udinese. Indossasse un contachilometri probabilmente lo manderebbe in tilt. La sua strepitosa condizione psicofisica gli permette di reggere anche tante partite ravvicinate, lui che sta meritando l'attenzione non solo di top club italiani, ma anche del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Il suo 2020 è stato da sogno. In B ha trascinato il Benevento verso la promozione a suon di record, con assist a ripetizione e una costanza di rendimento impressionante. C'era chi temeva una leggera involuzione in A, ma "sapevamo benissimo potesse essere il nostro valore aggiunto nel reparto arretrato, è un grandissimo calciatore", come ha ribadito mister Inzaghi in conferenza stampa con frequenza.

Per il Benevento è stato un anno d'oro, il presidente Oreste Vigorito è riuscito a fare un autentico miracolo insieme al direttore sportivo Pasquale Foggia, allo staff tecnico e ad un ambiente ideale per crescere senza fretta e in un clima di totale coinvolgimento emotivo e collaborazione. Non era semplice individuare un uomo copertina: Sau ha segnato i gol necessari per il grande salto, Glik e Caldirola hanno composto un tandem da fare invidia a tutte le neopromosse degli ultimi anni, Schiattarella sta vivendo una seconda giovinezza, Montipò primeggia per clean sheet. Tutti meritano un applauso incondizionato, dal più giovane al più esperto in un gruppo che non fa differenza tra titolari e subentranti. Ma Gaetano Letizia, ad un passo dalle centoventi presenze ufficiali con la casacca della strega (con 6 reti pesantissimi), merita a tutti gli effetti di essere l'uomo copertina. Un ragazzo umile quanto ambizioso, forte ma allo stesso tempo con margini di miglioramento. Quali propositi per il 2021? Mantenere certi standard sarebbe già un traguardo eccellente, chissà che il Benevento non possa essere la sorpresa per la zona Europa League. Il futuro? "Se chiama una grande squadra è un onore, ma la priorità sarà sempre la società di Vigorito" ha risposto con sincerità. In attesa che Mancini gli dia la chance che merita in un ruolo sempre più carente nel campionato italiano.