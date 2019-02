La buona notizia oltre il ko. SPAL, Petagna ha già eguagliato sé stesso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La nota positiva per la SPAL, nella sfortunata sconfitta casalinga odierna contro la Fiorentina, è senza ombra di dubbio Andrea Petagna. Il centravanti estense, col gol di oggi, è infatti arrivato alla terza segnatura consecutiva in tre partite. E, più in generale, ha raggiunto quota 9 in stagione in campionato. 9 gol in 22 presenze, ovvero tanti quanti ne aveva segnati nelle precedenti 69 partite di Serie A con le maglie di Milan, Sampdoria e Atalanta. Una crescita importante per il classe '95 tanto dal punto di vista delle statistiche quanto, soprattutto, da quello dell'apporto alla squadra. Perché oltre al gol nella gara di Petagna, oggi come contro la Dea, c'è anche tanto altro. C'è un lavoro di sponda per i compagni e tanto movimento in aiuto della squadra a centrocampo. Lavoro che oggi come domenica scorsa non ha portato punti, ma che testimonia la bontà dell'investimento fatto in estate dal club estense.