La classifica dei ‘corridori’ della Lazio: Milinkovic primeggia anche qui

vedi letture

Milinkovic domina, sempre e ovunque, e primeggia anche sul piano della corsa. Il serbo è infatti il primo nella rosa della Lazio per media di chilometri percorsi a partita: domina la speciale classifica con 10.916 km fatti in media ogni gara. Il centrocampista tutto talento dei primi anni si è trasformato in un giocatore completo, che, grazie alla sua generosità e alla sua applicazione in fase difensiva, garantisce alla squadra un equilibrio tale da supportare uno schieramento a trazione offensiva (è il primo nel suolo ruolo per palloni recuperati in A). La sua crescita e la sua applicazione sono i fatti che più di tutti hanno contribuito alla formazione di Inzaghi di fare quel salto in avanti.

Al secondo posto della graduatoria di chilometri percorsi in media in una partita c’è Acerbi (10.737), mentre il podio lo chiude Luis Alberto (10.485). Anche per lo spagnolo si deve fare un discorso simile, se non uguale, a quello di Milinkovic: non è un caso che molti addetti ai lavori reputino il centrocampo biancoceleste uno dei migliori, se non il più forte, in Italia. A seguire - scrive LazioPage - ci sono Lazzari e Leiva, che chiudono il quintetto di testa. L'ultima posizione è invece occupata da Vavro (7.091), preceduto per pochissimo da Bastos (7.908) e Jony (7.980)