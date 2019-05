La classifica all time della Champions: guida il Real, Juve prima italiana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato una particolare classifica riguardante le squadre che hanno collezionato il maggior numero di punti in Champions League dal 1993, anno del cambio di denominazione del torneo (prima era la Coppa dei Campioni). Al primo posto di questa speciale graduatoria c'è il Real Madrid con 361 punti conquistati. Completano il podio Barcellona (351 punti) e Bayern Monaco (317 punti), mentre la prima italiana è la Juventus, quinta, con 235 punti complessivi.

Al quarto posto il Manchester United (292), mentre dopo i bianconeri troviamo Arsenal (207), Porto (206), Chelsea (199), Milan (nono posto con 197 punti) e Lione (142). Il Liverpool, che ieri sera ha centrato la seconda finale consecutiva, è undicesimo a quota 140, solo 8 in più rispetto all'Inter 12esima (132).

Le altre italiane presenti in classifica sono Roma (18esima, 97 punti), Lazio (40esima, 45 punti), Napoli (46esimo, 37 punti), Fiorentina (49esima, 30 punti), Parma (87esimo, 7 punti) e Udinese (99esima, 5 punti).