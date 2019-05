La Coppa e poi il gelo: Inzaghi-Lotito, l'allenatore attende e spera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La festa per la Coppa Italia, poi lo stallo. L'immobilismo. Claudio Lotito pensava e sperava di avere altre certezze, sulla panchina, mentre tutti ballano il valzer. Perché non è stato fissato un altro summit con Simone Inzaghi. Spifferi da Roma: ci sarà oggi. No, domani. No, slitterà. Sicché Lotito resta fermo sulla sua posizione: Inzaghi ha un altro anno di contratto, non c'è fretta per discutere oggi di altri anni insieme. Però il fratello d'arte aspetta. Milano, Torino, il telefono è pronto per squillare. Ma lo farà?

Milan e Juventus Il Milan lo considera scelta caldissima per la panchina ma prima Ivan Gazidis vuole scegliere la dirigenza. Ha proposto la scrivania a Paolo Maldini ma la sensazione è che arriverà con lui anche un direttore sportivo. Per questo non c'è ancora la zampata rossonera mentre la Juventus, per adesso, ha altre mire. Una concreta, Maurizio Sarri. Una chimera, Pep Guardiola. Inzaghi aspetta, con la Lazio è stallo totale. E anche Lotito ne ha già preso coscienza.