La Coppa Italia è andata: ora manca solo la Serie A. Con quarantena soft e (prima o poi) i tifosi

vedi letture

Il primo trofeo è andato. Il Napoli vince la Coppa Italia ai rigori contro la Juventus, la prima premiazione post Covid-19 va in onda in modalità self service e senza tifosi sugli spalti.

Ora tocca al campionato. Con quarantena soft. Adesso, tutti i riflettori sono per Torino-Parma: dopo la Coppa Italia, è questa la partita che, sabato alle 19.30, sancirà il ritorno della Serie A. Con quarantena soft: non andiamo nel dettaglio, ma la FIGC e il Governo puntano a modificare il protocollo entro un paio di giorni, le aperture arrivate da Spadafora sono importanti.

E poi i tifosi. La coreografia virtuale è una toppa, che non ha convinto tutti, anche se forse è stato comunque meglio che mandare in TV i seggiolini vuoti dello Stadio Olimpico. Il calcio senza tifosi è uno spettacolo privo del suo naturale pubblico. Per questo, entro metà luglio, le istituzioni del pallone sperano, contano, di arrivare a riportare i supporter allo stadio. Tempo al tempo, ovvio. Ora la Coppa Italia è andata, finalmente arriva la Serie A.