Fabian Ruiz non ha ancora recuperato. Il centrocampista del Napoli, che ieri è dovuto restare fuori nella vittoria contro l'Udinese, si trova in questo momento all'"Hospital Universitario Sanitas La Moraleja" di Madrid per svolgere degli accertamenti sul suo processo febbrile. L'ex Betis, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore spagnola, sarà così sostituito da Saul dell'Atletico Madrid.