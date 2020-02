vedi letture

La filosofia di Allegri: "I gol più belli in contropiede. Il bravo tecnico? Chi legge il gioco"

Intervista di Massimiliano Allegri, tecnico ex Juventus e Milan, a L'Equipe. "Il buon allenatore è quello che vince? Il buon allenatore è quello che fa meno danni in una partita. È colui il quale sa leggere il gioco, e non importa se gioca a 3, a 4 o a 5 dietro. Un grande leader trova la soluzione al suo problema prima degli altri. Non hai tempo per pensare. Sono sensazioni. I dati e le statistiche non determinano un risultato. Il possesso palla? Noto che i gol più spettacolari sono quelli segnati in contropiede, perché combinano tecnica, velocità e spazio.