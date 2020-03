La filosofia di Zeman: "Preferisco perdere giocando bene al vincere giocando male"

Zdenek Zeman ospite della trasmissione radiofonica 'Un giorno da Pecora' ha parlato a lungo della sua idea di calcio. E ha espresso un concetti che non sono certo comuni tra gli allenatori: "Ero più conosciuto prima della mia denuncia sul doping, il mio gioco all'attacco piaceva molto. Alla gente piacciono i gol, più ne fai più la gente si diverte, ho perso tante partite ma siamo usciti tra gli applausi del pubblico. Vincere a tutti i costi non mi piace. Preferisco perdere giocando bene al vincere giocando male", ha dichiarato il tecnico boemo che prosegue. "La Juve? Non gioca bene ma ha la miglior rosa, anche Sarri vorrebbe giocassero più insieme, come gruppo".