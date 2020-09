La Fiorentina cala il Jack, ma Bonaventura sarà più un jolly per Iachini

Giacomo Bonaventura è pronto per abbracciare Firenze e la Fiorentina . Un acquisto importante per Beppe Iachini, che potrà contare su un elemento duttile, di grande affidabilità ed esperienza. Ma come potrebbe cambiare la Viola con l'inserimento dell'ex rossonero?

Tutto lascia pensare che i toscani possano proseguire lungo la linea tracciata nella scorsa stagione. Il 3-5-2 resterà il sistema di gioco preferito e Bonaventura non dovrebbe avere grossi problemi a farsi strada come mezzala: se Pulgar dovesse essere ceduto, Amrabat potrebbe agire da perno, affiancato da Castrovilli e uno tra Bonaventura e Duncan. L'alternativa più credibile è il 4-3-1-2, con Bonaventura (o Castrovilli) avanzato alle spalle dei due attaccanti. In questo caso, molto dipenderà dal futuro di Federico Chiesa, che potrebbe essere sacrificato per far posto a una punta dal gol facile. Bonaventura però potrebbe essere un'importante arma a gara in corso, in grado di spaccare le partite, dare imprevedibilità e permettere al tecnico di modificare il sistema di gioco a suo piacimento. Un acquisto comunque sensato per una squadra ambiziosa.